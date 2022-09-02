Возле Одессы взорвалась российская морская мина
В пятницу, 2 сентября, в море у побережья Одессы взорвалась российская мина
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Штормовое море вынесло к Одесскому побережью очередную морскую мину, которая в бурных волнах сдетонировала при подготовке контролируемого подрыва. Еще один аргумент в пользу ограничений посещения прибрежной зоны. Не подвергайте себя опасности", - подчеркнули в "Юге".
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на утро 2 сентября на линии фронта продолжаются позиционные бои, а украинские силы сумели остановить логистику россиян.
- Артиллерия ВСУ ударила по паромной переправе вблизи села Львов в Херсонской области.
- По состоянию на начало суток 2 сентября у россиян в Черном море было готово 20 крылатых ракет. По состоянию на 12:00 из них – 16 единиц.
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