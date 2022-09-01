Возле Николаева раздалось шесть взрывов, снаряды упали на открытой местности, - мэр
Возле Николаева 1 сентября после обеда раздалось 6 взрывов
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, снаряды упали на открытой местности и за пределами города. Сенкевич призвал горожан не игнорировать воздушные тревоги, которые сегодня, 1 сентября, ночью и днем раздаются очень часто.
- 1 сентября глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил , что на Николаевщине за минувшие сутки обстреляли более 40 зданий.
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