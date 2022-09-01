Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, снаряды упали на открытой местности и за пределами города. Сенкевич призвал горожан не игнорировать воздушные тревоги, которые сегодня, 1 сентября, ночью и днем раздаются очень часто.

С начала суток 1 сентября воздушную тревогу в Николаевской области объявляли 8 раз. Впервые – в 00:06, тревога продолжалась до 00:34. Последняя продолжалась 37 минут – с 13:52 до 14:30.

1 сентября глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил , что на Николаевщине за минувшие сутки обстреляли более 40 зданий.