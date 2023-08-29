Возле Москвы из-за атак дронов глушат сигнал GPS: это влияет на безопасность полетов самолетов
Представители малой авиации предстали перед трудностями во время полетов в Подмосковье. Из-за участившихся атак дронов здесь начали глушить сигнал GPS, и теперь пилоты вынуждены искать новые способы ориентироваться во время полетов
Об этом рассказал президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов, передает РБК.
В настоящее время авиаторы пытаются выработать техническое решение, которое позволит самолетам пользоваться системами навигации и не мешать войскам ПВО. Как один из вариантов сообщество предлагает использовать башни сотовой связи.
С мая как минимум половина территории Московской области оказалась в "красной зоне" сервиса GPSJam: более 10% самолетов сообщали о проблемах навигации. Эти данные относятся только к работе GPS-сигнала в воздухе: на земле сигнал может по-прежнему работать.
Отметим, что при каждой опасности атаки беспилотниками столицы России на несколько часов блокируется работа всех аэропортов в окрестностях Москвы. Это приводит к многочисленным опозданиям или перенаправлениям рейсов пассажирских самолетов.
- Напомним, ночью, 30 июля, столицу России атаковали беспилотники, якобы сбившие ПВО. Разрушений испытало здание бизнес-центра "Москва-Сити", где располагаются офисы нескольких министерств РФ.
- В ночь на 1 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву – один из дронов попал в башню Москва-Сити, минобороны РФ обвиняет Украину.
- В ночь на 22 августа беспилотники снова атаковали Москву. Власти сообщают о четырех дронах, которые сбили ПВО. Есть поврежденные дома и автомобили.
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