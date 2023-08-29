Возле Москвы из-за атак дронов глушат сигнал GPS: это влияет на безопасность полетов самолетов

Об этом рассказал президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов, передает РБК.

В настоящее время авиаторы пытаются выработать техническое решение, которое позволит самолетам пользоваться системами навигации и не мешать войскам ПВО. Как один из вариантов сообщество предлагает использовать башни сотовой связи.

С мая как минимум половина территории Московской области оказалась в "красной зоне" сервиса GPSJam: более 10% самолетов сообщали о проблемах навигации. Эти данные относятся только к работе GPS-сигнала в воздухе: на земле сигнал может по-прежнему работать.

Отметим, что при каждой опасности атаки беспилотниками столицы России на несколько часов блокируется работа всех аэропортов в окрестностях Москвы. Это приводит к многочисленным опозданиям или перенаправлениям рейсов пассажирских самолетов.