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Возле МИД Афганистана раздался взрыв, есть жертвы, очевидцы заявляют о террористе-смертнике

11 января, 2023 среда
16:35
Мир

В среду, 11 января, возле Министерства иностранных дел в Кабуле раздался взрыв, полиция сообщила, что есть жертвы, очевидцы утверждают, что это террорист-смертник

Об этом сообщает Aljazeera .

Взрыв произошел в 16.00 по местному времени, группы безопасности уже прибыли в район. Отмечается, что взрыв прогремел во время встречи китайской делегации с представителями Талибана в Министерстве иностранных дел.

"Сегодня в Министерстве иностранных дел должна была быть китайская делегация, но мы не знаем, присутствовала ли она при взрыве", - сказал изданию AFP заместитель министра информации и культуры Мухаджер Фарахи.

Спикер полиции Кабула Халид Задран не предоставил подробностей о количестве пострадавших и отметил, что в настоящее время продолжается расследование.

Reuters сообщает, что на фотографии местности, подтвержденной официальными источниками, видно по меньшей мере девять раненых или убитых людей, лежащих возле министерства.

Отмечается, что ожидавший возле соседнего Министерства информации водитель с командой издания AFP увидел, как мимо проходит мужчина с рюкзаком и винтовкой на плече.

"Он прошел мимо моей машины, и через несколько секунд послышался громкий взрыв. Я видел, как мужчина взрывал себя", - заявил очевидец.

Именно министерство иностранных дел не получило серьезных повреждений, правительство комментариев не предоставило.

  • 30 сентября из-за нападения террориста-смертника на учебный центр в Кабуле погибли 19 человек, еще 27 получили ранения.
  • 3 января террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на силы Талибана в Кабуле.

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Афганистан
терроризм
Талибан
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