Возле Мариуполя пьяный водитель пытался прорваться через блокпост: нацгвардейцы применили оружие
В Донецкой области Нацгвардия задержала нетрезвого водителя, который попытался прорваться через блокпост
Об этом сообщает пресслужба Нацгвардии.
Вблизи Мариуполя на стоп-контроле военные остановили для проверки авто Chevrolet. Водитель, который был выпивший, проигнорировал законные требования работников Нацгвардии относительно осмотра и попытался прорваться через блокпост.
"На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля согласно статье 18 закона Украины "О Национальной гвардии Украины" военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса", - сообщают в Нацгвардии.
Правонарушителем оказался 39-летний житель Донбасса. Мужчину задержали, а для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали полицию.
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