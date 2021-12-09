Возле Мариуполя пьяный водитель пытался прорваться через блокпост: нацгвардейцы применили оружие

Об этом сообщает пресслужба Нацгвардии.



Вблизи Мариуполя на стоп-контроле военные остановили для проверки авто Chevrolet. Водитель, который был выпивший, проигнорировал законные требования работников Нацгвардии относительно осмотра и попытался прорваться через блокпост.



"На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля согласно статье 18 закона Украины "О Национальной гвардии Украины" военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса", - сообщают в Нацгвардии.



Правонарушителем оказался 39-летний житель Донбасса. Мужчину задержали, а для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали полицию.

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