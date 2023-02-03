Возле Макарова в Киевской области трактор подорвался на вражеской мине
В Киевской области возле села Макаров трактор наехал на российскую противотанковую мину. Тракторист избежал серьезных травм
Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
"Возле Макарова во время выполнения полевых работ 47-летний работник наткнулся на вражескую противотанковую мину. В результате взрыва техника получила серьезные повреждения, но, к счастью, тракторист уцелел и избежал серьезных травм", - написал он.
Ранее территория находилась в зоне, где шли бои.
Небитов призвал украинцев в случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов звонить на спецлинию "102".
- В Макарове и поблизости шли бои в начале полномасштабного вторжения РФ. 22 марта ВСУ освободили Макаров. В дальнейшем на территории находили еще тела погибших гражданских, а также вражеские снаряды.
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