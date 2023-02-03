Возле Макарова в Киевской области трактор подорвался на вражеской мине

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Возле Макарова во время выполнения полевых работ 47-летний работник наткнулся на вражескую противотанковую мину. В результате взрыва техника получила серьезные повреждения, но, к счастью, тракторист уцелел и избежал серьезных травм", - написал он.

Ранее территория находилась в зоне, где шли бои.

Небитов призвал украинцев в случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов звонить на спецлинию "102".