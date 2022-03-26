Возле Львова прогремели еще три мощных взрыва. Жилые дома не пострадали
Воздушная тревога на территории города и области сохраняется
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Еспресо.Запад.
Как добавил впоследствии Андрей Садовый, в результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали. На месте происшествия работают соответствующие службы, продолжается тушение пожара.
Отметим, по сообщению Львовской ОВА, взрывы прогремели в 18:55 вблизи Львова.
О новом ракетном ударе сообщил и мэр Львова Андрей Садовый.
- Напомним, 26 марта около 16:30 после объявления воздушной тревоги во Львове было слышно несколько взрывов.
- Впоследствии стало известно, что ракеты попали в районе Кривчиц возле Львова. По предварительным данным, пострадали пять человек.
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