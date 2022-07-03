Об этом со ссылкой на его знакомых пишет УНИАН .

С началом полномасштабной войны РФ против Украины Олег Ящук мобилизовался и воевал в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона ВСУ вблизи Северска и Лисичанска в Луганской области.

По словам знакомых журналиста, связь с ним исчезла 29 июня.

Олег Ящук несколько лет сотрудничает с телеканалом "Еспресо" в рамках программы "Футбольный формат".

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