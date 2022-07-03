Возле Лисичанска пропал военный и журналист Еспресо Олег Ящук, - СМИ
Вблизи Лисичанска в Луганской области исчез футбольный журналист Еспресо и военнослужащий Олег Ящук. Связь с ним оборвалась 29 июня
Об этом со ссылкой на его знакомых пишет УНИАН .
С началом полномасштабной войны РФ против Украины Олег Ящук мобилизовался и воевал в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона ВСУ вблизи Северска и Лисичанска в Луганской области.
По словам знакомых журналиста, связь с ним исчезла 29 июня.
Олег Ящук несколько лет сотрудничает с телеканалом "Еспресо" в рамках программы "Футбольный формат".
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