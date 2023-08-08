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"Возле Крыма корабли РФ не чувствуют себя в безопасности": ВМС Украины

8 августа, 2023 вторник
13:36
Война с Россией

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что в последнее время флот РФ пытается держаться поближе к северо-восточной части Черного моря

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне уже не чувствуют себя уютно в бухте Севастополя, потому что это территория Украины. В акватории Черного моря у российских кафиров есть две морские базы, во временно оккупированном Севастополе и в Новороссийске", - отметил Плетенчук.

По словам спикера Военно-Морских сил, в последнее время военные корабли РФ пытаются держаться ближе к северо-восточной части Черного моря.

"Ближе к своим международно признанным берегам, потому что возле Крыма российские корабли уже не чувствуют себя в безопасности", - подчеркнул Плетенчук.

  • 3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.
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