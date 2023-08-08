Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне уже не чувствуют себя уютно в бухте Севастополя, потому что это территория Украины. В акватории Черного моря у российских кафиров есть две морские базы, во временно оккупированном Севастополе и в Новороссийске", - отметил Плетенчук.

По словам спикера Военно-Морских сил, в последнее время военные корабли РФ пытаются держаться ближе к северо-восточной части Черного моря.

"Ближе к своим международно признанным берегам, потому что возле Крыма российские корабли уже не чувствуют себя в безопасности", - подчеркнул Плетенчук.