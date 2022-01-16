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Возле Красного корпуса Университета им. Шевченко жестко столкнулись две Audi. Одна из них загорелась
В ночь с 15 на 16 января 2022 года на пересечении столичных улиц Льва Толстого и Владимирская произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей "Ауди" - светлого и темного
Подробности приводят ВартовЕспресо.
Как рассказали сами участники дтп - водитель светлой "Ауди" поворачивал налево и не пропустил двигавшуюся навстречу темную "Ауди".
После столкновения светлая "Ауди" загорелась, однако возгорание быстро погасили сами водители.
В результате столкновения пострадала женщина, водитель темной "Ауди". Ее госпитализировали медики "скорой".
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