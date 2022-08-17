Возле комендатуры оккупантов в центре Мелитополя раздался взрыв, - мэр
17 августа в центре Мелитополя, вблизи штаба оккупантов, раздался взрыв
Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Сильный взрыв прогремел у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробностей потерь среди рашистов",- написал Федоров.
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