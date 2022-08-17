Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Сильный взрыв прогремел у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробностей потерь среди рашистов",- написал Федоров.

9 августа взрывы раздавались в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района. Партизаны повредили штаб с техникой рашистов.

Во временно оккупированном Мелитополе силы сопротивления повредили штаб "Единой России", объявлена охота на всех причастных к псевдореферендуму.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.

8 и 9 августа во временно оккупированном Мелитополе взорвали две базы рашистов. Известно, что убиты и ранены захватчики.

Военный эксперт Сергей Згурец предполагает , что Мелитополь должен стать ключевым городом в увольнении Юга.

Вечером, 10 августа, во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв .

11 августа ВСУ уничтожили штаб россиян в Мелитополе.

В одном из дворов Мелитополя около 9:16 12 августа взорвали коллаборанта и главу избирательного штаба "Единой России" Олега Шостака.

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