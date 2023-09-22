Возле Клещиевки в районе железной дороги продолжаются тяжелые бои, - пресс-секретарь ВСУ

Об этом сообщил в эфире Радио Свобода начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Сейчас там идут тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога также находится под постоянными артиллерийскими выстрелами как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу", - заявил он.

По словам спикера, украинские силы сейчас пытаются закрепиться на этом участке, чтобы "полностью уже отбить у оккупантов любые направления продвигаться на этом направлении и железная дорога была наша".