Возле Клещиевки в районе железной дороги продолжаются тяжелые бои, - пресс-секретарь ВСУ
В районе Клещиевки Донецкой области, вблизи железной дороги, по которой происходит поставка российских сил, продолжаются тяжелые бои
Об этом сообщил в эфире Радио Свобода начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
"Сейчас там идут тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога также находится под постоянными артиллерийскими выстрелами как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу", - заявил он.
По словам спикера, украинские силы сейчас пытаются закрепиться на этом участке, чтобы "полностью уже отбить у оккупантов любые направления продвигаться на этом направлении и железная дорога была наша".
- На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись в глубь обороны российского войска, ныне закрепляются и отбивают атаки врага.
- Российские элитные войска, действующие в западной части на Запорожье, с середины августа не смогли остановить постепенное, но уверенное продвижение украинских войск.
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