Возле Херсона пылает управление стратегических коммуникаций оккупантов, - советник главы Херсонской ВА Хлань
Советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, что в Херсонской области продолжается серия точных попаданий в инфраструктуру врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Херсоне среди оккупантов и коллаборантов господствует паника. Враг ищет, как сбежать из оккупированной Херсонщины. Продолжается серия точных попаданий. В Новой Каховке был обезврежен командный пункт оккупантов, также возле Херсона пылает управление стратегических коммуникаций и составы оккупантов", - отметил Хлань.
Также советник главы Херсонской военной администрации добавил, что в районе Дарьевки Херсонской области горят ремонтные базы орков.
"Масштабные, меткие артиллерийские выстрелы ВСУ уничтожают инфраструктуру кафиров в тылу. Уничтожают вражеские боекомплекты, которые они стянули для обороны своих рубежей. Украинские партизаны поставили себе задачу, чтобы ни один коллаборант не успел убежать", - подчеркнул Хлань.
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