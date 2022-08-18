Возле Керчи прогремели взрывы, оккупационные "власти" Крыма заявили о работе ПВО
Жители Керчи сообщили нам, что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
О звуках взрывов также сообщается в сообществах Керчи во ВКонтакте.
По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане начали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу.
"В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв, и в небе через пару секунд появилась огненная вспышка, которая исчезла также через пару секунд", - сообщили администраторы паблика "Керчь".
На звуки взрывов отреагировал советник российского "председателя Крыма" Сергея Аксенова Олег Крючков.
"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасностей для города и моста нет", - написал он в своем телеграмм-канале.
По данным издания "Керчь инфо", днем в районе Керчи у российских военных проходили учения. Издание предполагает, что громкие взрывы могут быть связаны с ними. Официально российские военные не сообщали об учениях в Керчи и не комментировали звуки взрывов в городе.
Кремлевский телеграмм-канал Незигарь сообщает, что в районе Крымского моста сбит украинский беспилотник.
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