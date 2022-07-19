Возле Каховской ГЭС уничтожена станция радиоэлектронной борьбы оккупантов
Вблизи Каховской ГЭС украинские защитники уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Репелент-1", призванную выводить из строя украинские беспилотники
Об этом в Телеграме сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Возле шлюза Каховской ГЭС вчера была уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Репелент-1", призванная выводить из строя украинские беспилотники", - говорится в сообщении.
- Отметим, что сегодня в районе Новой Каховки Воздушные силы ВСУ ликвидировали вражеский истребитель Су-35.
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