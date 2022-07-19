Об этом в Телеграме сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Возле шлюза Каховской ГЭС вчера была уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Репелент-1", призванная выводить из строя украинские беспилотники", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в районе Новой Каховки Воздушные силы ВСУ ликвидировали вражеский истребитель Су-35.

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