Возле греческого острова Икария произошло подводное землетрясение
Возле островов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Об этом сообщает Ekathimerini .
Афинский геодинамический институт проинформировал, что эпицентр землетрясения находился в 20 километрах северо-западнее Икарии на глубине 17,5 километра.
Он произошел в 6 утра по местному времени.
Толчки ощущались на Самосе, Хиосе и других островах в этом районе.
Через 10 минут после этого землетрясения произошло еще одно менее мощное магнитудой 4,1.
Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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