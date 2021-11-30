Возле греческого острова Икария произошло подводное землетрясение

Об этом сообщает Ekathimerini .



Афинский геодинамический институт проинформировал, что эпицентр землетрясения находился в 20 километрах северо-западнее Икарии на глубине 17,5 километра.



Он произошел в 6 утра по местному времени.



Толчки ощущались на Самосе, Хиосе и других островах в этом районе.



Через 10 минут после этого землетрясения произошло еще одно менее мощное магнитудой 4,1.



Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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