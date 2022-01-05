Возле городской администрации Алматы в Казахстане произошли столкновения: протестующие ворвались в здание мэрии

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на KazTAG .



"Количество пострадавших в результате столкновений у акимата (администрации – Ред.) Алматы ушло на десятки", – говорится в сообщении.



К месту происшествия удалось проехать только одной карете скорой помощи, при этом толпа пыталась помешать отвезти избитых, однако медикам удалось заполнить машину быстрым максимальным количеством пострадавших и уехать.





Издание отмечает, что число избитых бойцов Нацгвардии в акимате Алматы составляет около 20 человек, из них 4-5 человек серьезно пострадали, их забрали на руках, нацгвардейцы пытаются эвакуировать пострадавших самостоятельно, поскольку на месте не видно машин скорой помощи.

Напомним, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .

В столице Казахстана Нур-Султане ввели черзвычайное положение.

Также многотысячная акция протеста началась в городе Атырау. Военные разгоняют демонстрантов силой.Протестующие прорвали оцепление полиции на площади Республики в Алматы. Они штурмовали здания акимата города. Есть ли внутри сотрудники - непонятно. Митингующие выбили окна и двери, здание горит.Часть протестующих попыталась прорваться в соседнее здание, где до перенесения столицы из Алматы была резиденция президента, она тоже дымит.Справка: Протесты в Казахстане начались 2 января после роста цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау на западе Казахстана снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Кроме этого, власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.Впрочем, требования протестующих расширились. Они хотят не только отставки правительства, но и искоренения коррупции и выхода из политики Нурсултана Назарбаева.