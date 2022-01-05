Возле городской администрации Алматы в Казахстане произошли столкновения: протестующие ворвались в здание мэрии
В результате столкновений возле мэрии Алматы пострадали десятки человек, митингующие атаковали кареты скорой. Протестующие ворвались в здание администрации, начался пожар
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на KazTAG .
"Количество пострадавших в результате столкновений у акимата (администрации – Ред.) Алматы ушло на десятки", – говорится в сообщении.
К месту происшествия удалось проехать только одной карете скорой помощи, при этом толпа пыталась помешать отвезти избитых, однако медикам удалось заполнить машину быстрым максимальным количеством пострадавших и уехать.
Также многотысячная акция протеста началась в городе Атырау. Военные разгоняют демонстрантов силой.
Протестующие прорвали оцепление полиции на площади Республики в Алматы. Они штурмовали здания акимата города. Есть ли внутри сотрудники - непонятно. Митингующие выбили окна и двери, здание горит.
Часть протестующих попыталась прорваться в соседнее здание, где до перенесения столицы из Алматы была резиденция президента, она тоже дымит.
Справка: Протесты в Казахстане начались 2 января после роста цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау на западе Казахстана снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Кроме этого, власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.
Впрочем, требования протестующих расширились. Они хотят не только отставки правительства, но и искоренения коррупции и выхода из политики Нурсултана Назарбаева.
- Напомним, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.
- В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В столице Казахстана Нур-Султане ввели черзвычайное положение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.28
Покупка 27.28Продажа 27.55
-
EUR
Покупка 30.69Продажа 31.14
- Актуальное
- Важное