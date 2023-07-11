Возле Эвереста разбился вертолет с туристами: пять человек погибли
По меньшей мере пять человек погибли после того, как вертолет с иностранными туристами разбился у горы Эверест в Непале
Об этом сообщает издание AP.
Еще один человек, находившийся на борту вертолета, все еще считается пропавшим без вести. Отмечается, что вертолет разбился в районе Ламаджура.
Издание сообщает, что воздушное судно возвращалось в столицу Непала Катманду во вторник утром после экскурсии с пятью туристами на самую высокую вершину мира.
Считается, что туристы были гражданами Мексики, а пилот был непальцем.
Представитель столичного аэропорта Сагар Кадел сказал, что погодные условия повлекли за собой изменения в запланированном маршруте полета вертолета.
В период сильных дождей рейсы обычно задерживаются, а маршруты меняются. Туристический и альпинистский сезон закончился в мае с началом сезона дождей, и туристические рейсы в горы этого времени года менее распространены, поскольку видимость плохая, а погодные условия становятся непредсказуемыми.
- В Швейцарии 20 мая в горах вблизи французской границы разбился туристический самолет. В результате катастрофы погибли 3 человека.
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