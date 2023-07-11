Об этом сообщает издание AP.

Еще один человек, находившийся на борту вертолета, все еще считается пропавшим без вести. Отмечается, что вертолет разбился в районе Ламаджура.

Издание сообщает, что воздушное судно возвращалось в столицу Непала Катманду во вторник утром после экскурсии с пятью туристами на самую высокую вершину мира.

Считается, что туристы были гражданами Мексики, а пилот был непальцем.

Представитель столичного аэропорта Сагар Кадел сказал, что погодные условия повлекли за собой изменения в запланированном маршруте полета вертолета.

В период сильных дождей рейсы обычно задерживаются, а маршруты меняются. Туристический и альпинистский сезон закончился в мае с началом сезона дождей, и туристические рейсы в горы этого времени года менее распространены, поскольку видимость плохая, а погодные условия становятся непредсказуемыми.