Возле дома мелитопольского коллаборанта Трухина произошел взрыв, он в тяжелом состоянии
Во вторник, 15 ноября, в спальном районе оккупированного Мелитополя, где размещались оккупанты, раздался взрыв. В результате был ранен коллаборант Дмитрий Трухин, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграмме .
Утром он заявил , что на севере оккупированного города раздался взрыв у места сосредоточения оккупантов. Взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4 этажа.
Позже стало известно, что в результате этого взрыва, прямо возле подъезда собственного дома были ранены приспешника оккупантов, коллаборанта Дмитрия Трухина. По словам Федорова, он находится в тяжелом состоянии и сейчас находится в больнице.
"Минус один из мелитопольских братьев-коллаборантов Трухиных. Взрыв в Мелитополе - громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома", - пишет городской голова.
Федоров рассказал, что Трухин – давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Балицкого и Данильченко. Был депутатом Мелитопольского городского совета 3 созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ, участвовал в незаконных "подвальных" сессиях горсовета.
Отмечается, что ранее Трухин являлся директором КП "Коммунальная собственность". Его уволили с должности из-за хищения коммунального имущества.
По словам Федорова, с начала полномасштабного вторжения Трухин стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП "Коммунальная собственность" и курировал незаконное распределение земли и имущества. Помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума.
- Ранее стало известно , что кафиры наращивают количество войск в Мелитополе Запорожской области. В свою очередь в Херсонской области количество вражеских военных уменьшается.
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