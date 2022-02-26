Возле Черноморска пограничники сбили вражеский дрон
Беспилотник атаковал корабль украинских пограничников
Об этом сообщает МВД Украины.
"Сегодня ночью корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" был атакован беспилотным летательным аппаратом. Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег", – говорится в сообщении.
Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ. Затем дрон сбили на подлете в Черноморск.
Корабль "Григорий Куропятников" в дальнейшем несет службу в Черном море.
В МВД добавили, что враг дронами пытается активно вести разведку побережья Черного моря и Дуная. Так на рассвете 26 февраля активность вражеских беспилотников наблюдали на участке Измаильского пограничного.
Беспилотные летательные аппараты агрессора с около километровой высоты разведывают побережье Черного моря и реки Дунай.
В случае приближения против них открывают огонь, каждый из них информируют силы Командования Воздушных Сил ВСУ.
- Напомним, с начала суток 26 февраля украинские военные сбили российские вертолет, штурмовик Су-25 и самолет Ил-76 МД.
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