English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Возле Чернобаевки уничтожен состав горюче-смазочных материалов и около 30 оккупантов, - ОК "Юг"

Возле Чернобаевки уничтожен состав горюче-смазочных материалов и около 30 оккупантов, - ОК "Юг"

17 мая, 2022 вторник
03:16
война с Россией

Украинские военные уничтожили на юге вражеский состав горюче-смазочных материалов, 29 захватчиков, зенитно-ракетный комплекс и другую российскую технику

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Огнем реактивной артиллерии уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобыевки. "Утолено" 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72, и другая бронированная техника", - говорится в сообщении.

Также в штабе отмечают, что проукраинские настроения на оккупированных территориях Херсона и Николаева остаются высокими. Местные продолжают отстаивать позицию и доказывать, что Херсон – это Украина, а они – украинцы. Несмотря на террор и запреты, победоносные люди разрушают планы врага благодаря своим убеждениям и устойчивости позиций.

"На боевых позициях вдоль линии столкновения продолжается ведение боевых действий. Противник активности не проявляет, однако совершает ракетные атаки, в частности, по Николаевщине и Одесщине. Ракетный удар был нанесен по морской инфраструктуре Очакова. А центральный район Николаева обстрелян реактивными системами залповом международными конвенциями кассетных боеприпасов, которые имеют неизбирательное действие.Повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поражен торговый центр, автотранспорт, газовод.Многие кластерные бомбы не сдетонированы, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГСЧС. объект туристической инфраструктуры, разрушены в том числе и несколько соседних частных построек", - рассказали воины.

И добавили, что враги пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, захватчики попадают в гражданские объекты. В результате чего страдают мирные жители регионов.

"И в Николаеве, и в Одесской области есть пострадавшие, среди которых тяжело ранен 6-летний ребенок. При повторном за сутки ракетном ударе в направлении Одессы ракета сбита силами противовоздушной обороны".

Корабельная группировка врага из 4 ракетных кораблей и 7 десантных продолжает держать блокаду судоходства, угрожать ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта.

Между тем, подразделения ОК "Юг" совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за сутки более 100 поражений вражеских позиций.

  • Отметим, что о 20 юбилейном уничтожении врага под Чернобаевкой накануне сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Одесса
Николаев
Юг
Читайте также:
13 мая, 2022 пятница
Китай пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной, - юрист Загребельская
Дмитро Пєсков
16 мая, 2022 понедельник
В Кремле придумали новую причину нежелания видеть Украину в НАТО
15 мая, 2022 воскресенье
Зеленский сменил командующего сил Теробороны ВСУ
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.43
    Покупка 31.43
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.58
    Продажа 33.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
17 мая
02:53
Зеленский подчеркнул главам ЕС, что нефтяное эмбарго в интересах не только Украины, но и всей Европы
02:31
В течение 16 мая уничтожено 5 воздушных целей россиян, в том числе самолет Су-25 и пункт управления БТГ
02:09
За прошедшие сутки защитники Донбасса отбили 11 атак врага, уничтожили 25 единиц техники и 1 самолет
00:30
Эксклюзив
Путин и Лукашенко ведут переговоры о построении военной базы в 50 км от белорусско-украинской границы, - Згурец
00:17
Обновлено
Из Азовстали эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Их должны обменять
2022, понедельник
16 мая
23:47
Из Азовстали выехали 10 автобусов с защитниками комбината, - Reuters
23:23
Эксклюзив
Россия не сможет ответить на расширение НАТО, - эксперт-международник Куса
23:15
ВСУ не дают россиянам продвигаться вглубь территории на востоке Украины, - Маляр
23:15
Аналитика
Сергей Згурец
В последующие недели основные усилия РФ будут сконцентрированы на окружении Северодонецка и Лисичанска. Колонка Сергея Згурца
22:51
Netflix
Netflix работает над шестым сезоном сериала "Черное зеркало", - Variety
22:31
16 мая РФ убила 9 гражданских украинцев в Донецкой области, - Кириленко
22:09
В Полтавской области декоммунизировали музей Горького и его бюст
22:08
В Киевской области нашли захоронения людей, которых убили россияне - там было три тела
21:52
Сербия
Условием вступления Сербии в ЕС будет присоединение к санкциям против России, - глава европейской дипломатии
21:46
Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
21:37
Украина с партнерами пытается создать прецедент наказания агрессора, - Зеленский
21:25
Жозеп Боррель
Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, – Жозеп Боррель
21:15
Дмитрий Кулеба
Ни одна страна открыто не выступила против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине в июне, - Кулеба
20:53
Украина находится на фронтовой линии защиты глобальных правил и глобальных ценностей, - начальник штаба обороны Великобритании
20:49
Зеленский призвал МВФ ускорить финансовую помощь Украине
20:38
У десантников будут "крылья". Волонтеры собирают деньги для покупки дорогих беспилотников
20:30
Оккупанты усиливаются спецназовцами и ПВО на Слобожанском направлении и готовят к наступлению подразделения под Изюмом, - Генштаб ВСУ
20:16
Саммит ОДКБ продемонстрировал изоляцию Путина, - The New York Times
20:14
Эксклюзив
Эвакуация раненых с Азовстали началась. Ожидается обращение командира полка "Азов" Прокопенко о ситуации на заводе, - екскомандир полка "Азов"
19:55
Обновлено
Нестор Шуфрич
Шуфрич уехал из Украины
19:54
Кулеба
Украина против принятия шестого санкционного пакета против РФ без эмбарго на российскую нефть, – Кулеба
19:48
В РФ и Беларуси не покажут Олимпиады в 2026 и 2028 годах
19:39
"Kalush Orchestra" вернулись в Украину и спели песню "Stefania" с таможенниками и молодежью
19:27
Крым – это Украина
"Симферополь – пора домой!": в оккупированном Крыму активисты анонсировали митинг в поддержку территориальной целостности Украины
19:15
Оккупанты создали военный полигон на окраине одного из оккупированных сел в Харьковской области
19:05
Леонид Кравчук
17 мая состоится церемония прощания с Кравчуком
19:01
Эксклюзив
Военная обстановка на Донбассе будет зависеть от ситуации в районе Изюма, - военно-политический обозреватель Коваленко
18:52
Эксклюзив
Киевляне смогут выбрать новые названия улиц в сервисе "Киев Цифровой", - секретарь Киевсовета Бондаренко
18:43
Украина арестовала активы российского олигарха Фридмана более чем на 12,4 млрд грн
18:41
Нефтяное эмбарго ЕС: Венгрия просит 15-18 млрд евро на полную модернизацию энергосистемы
18:06
Три скандинавские страны заявили о готовности защищать Финляндию и Швецию от агрессии до членства в НАТО
18:05
Эксклюзив
Как с режима "спринт" переключиться на режим "марафон". Психологический практикум Олега Романчука
17:58
Виктор Орбан
Орбан в пятый раз возглавил правительство Венгрии
17:48
Эксклюзив
Венгрия - серьезная преграда к активации 6-го пакета санкций, включая поэтапный отказ от российской нефти, - редактор "Радио Свобода" в Праге
17:42
Швеция подаст заявку на членство в НАТО, - решение правительства
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV