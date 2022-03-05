Возле Чернигова ВСУ сбили вражеский штурмовик, - Оперативное командование "Север"

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Север".



"Только в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик! Подробности впоследствии", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 5 марта Генштаб ВСУ сообщил о 39 российских военных самолетах и 40 вертолетах оккупанта, сбитых за время полномасштабной войны.