Возле Чернигова российские военные расстреляли людей, бежавших из города пешком
Вблизи Чернигова российские военные обстреляли людей, пытавшихся покинуть город пешком
Об этом сообщает " Общественное ".
Информацию об обстреле подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Отмечается, что мирные люди шли по пешему маршруту из города и попали под обстрел российских оккупантов. Есть погибшие и раненые. Травмированных доставили в Куликовскую больницу.
Все детали по обстоятельствам происшествия, количеству погибших и травмированных, сообщат утром, 10 марта.
- 7 марта в России заявили, что готовы открыть "гуманитарные коридоры" для эвакуации населения Киева, Харькова, Мариуполя, Сум и Чернигова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.45
-
EUR
Покупка 32.28Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное