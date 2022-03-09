Возле Чернигова российские военные расстреляли людей, бежавших из города пешком

Об этом сообщает " Общественное ".



Информацию об обстреле подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.



Отмечается, что мирные люди шли по пешему маршруту из города и попали под обстрел российских оккупантов. Есть погибшие и раненые. Травмированных доставили в Куликовскую больницу.



Все детали по обстоятельствам происшествия, количеству погибших и травмированных, сообщат утром, 10 марта.

7 марта в России заявили, что готовы открыть "гуманитарные коридоры" для эвакуации населения Киева, Харькова, Мариуполя, Сум и Чернигова.

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