Возле ЧАЭС горит лес, выявлено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе.

Об этом сообщает официальный Twitter МАГАТЭ.



"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской AEС. В Киеве и на двух АЭС было выявлено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, которое не является существенным поводом для беспокойства. МАГАТЭ продолжает сотрудничать с органом ядерного регулирования Украины для получения дополнительной информации о пожарной ситуации у Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

#Украина сообщила #МАГАТЭ , что пожарные пытались потушить лесные пожары возле #Чернобыльской AEС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, не являющееся существенным поводом для беспокойства. — IAEA - Международная Атомная Энергия Агентства (@iaeaorg)23 марта 2022

Напомним, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) "чрезвычайно обеспокоены" развитием ситуации вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

20 марта стало известно, что Еврокомиссия пытается побуждать страны ЕС накапливать препараты йода , другие лекарства и защитные костюмы, фактически готовясь к возможному ядерному инциденту.

23 марта российские военные захватчики разграбили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле , стоимость которой оценивается в 6 млн евро.