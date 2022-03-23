Возле ЧАЭС горит лес, выявлено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе.
В Зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС происходят лесные пожары, выявлено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе
Об этом сообщает официальный Twitter МАГАТЭ.
"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской AEС. В Киеве и на двух АЭС было выявлено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, которое не является существенным поводом для беспокойства. МАГАТЭ продолжает сотрудничать с органом ядерного регулирования Украины для получения дополнительной информации о пожарной ситуации у Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении.
"Информация, получаемая от ДСП "Чернобыльская АЭС" о параметрах безопасности и состоянии радиационной ситуации на площадке, свидетельствует о тенденции устойчивого ухудшения ряда показателей. Оккупант продолжает грубо нарушать требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в Зоне отчуждения, что приводит к ухудшению радиационной ситуации на предприятии и Зоне отчуждения, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы Зоны отчуждения", - сообщили в Верховной Раде Украины.
В пределах зоны отчуждения продолжают фиксировать очаги возгорания по данным спутниковых снимков Sentinel-2 европейского космического агентства.
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