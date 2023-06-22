Возле Бердянска произошел пожар на базе, где жили оккупанты, - МВА

Об этом пишет Бердянская городская военная администрация .

МВА сообщает, что пожар произошел на базе отдыха, на которой сейчас проживают оккупанты.

"Бердянцы сообщают о пожаре на базе отдыха в Азовском. По имеющейся информации, там жили захватчики. Надеемся на удачную отработку по расположению врага и ждем официального подтверждения Генштаба ВСУ", - говорится в сообщении.