Возле Бердянска произошел пожар на базе, где жили оккупанты, - МВА
В четверг, 22 июня, местные жители сообщили о пожаре на базе россиян в Азовском, возле временно оккупированного Бердянска
Об этом пишет Бердянская городская военная администрация .
МВА сообщает, что пожар произошел на базе отдыха, на которой сейчас проживают оккупанты.
"Бердянцы сообщают о пожаре на базе отдыха в Азовском. По имеющейся информации, там жили захватчики. Надеемся на удачную отработку по расположению врага и ждем официального подтверждения Генштаба ВСУ", - говорится в сообщении.
- В четверг, 22 июня, во временно оккупированном городе Мелитополь и поселке Акимовка Запорожской области прозвучала серия взрывов , в результате чего рашисты усилили контроль жителей.
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