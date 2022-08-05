Об этом сообщает АР.

76-летний Джеймс Мюллер и 75-летняя Донна Мюллер из Джейнсвилля, штат Висконсин, скончались от полученных травм.

Двое других, мужчина и женщина, находятся в критическом состоянии. Их личности не разглашаются.

"Мы расстроены трагической потерей людей после удара молнии в парке Лафайет, — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, — Наши сердца с потерявшими близких семьями и мы молимся за тех, кто все еще борется за свою жизнь".

Офицеры Секретной службы и парковой полиции США, ставшие свидетелями удара молнии, оказали первую помощь, сообщили чиновники.

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