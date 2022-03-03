Возле Белгород-Днестровска украинские войска отбили атаку на воинскую часть и сбили самолет
Украинским военным удалось сбить самолет, пытавшийся атаковать воинскую часть. Пилот капитулировал, сейчас его разыскивают
Об этом сообщил городской глава Белгород-Днестровска Виталий Граждан.
Украинские ПВО сбили российский самолет, пытавшийся обстрелять военную часть Белгород-Днестровского района Одесской области. Он также отметил, что пилот успел катапультироваться, сейчас его разыскивают.
"Кто видел, сообщите информацию в колл-центр. 04849 3-33-33, моб. 0673330623", - написал городской глава.
- Напомним, подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34.
- Сегодня украинские военные сбили над Ирпенем российский истребитель СУ-30.
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