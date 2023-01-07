Возле Бахмута снайперы-пограничники ликвидировали вражеского командира
Пограничная группа снайперов остановила продвижение россиян по одному из направлений вблизи Бахмута, защитники ликвидировали командира захватчиков и их пулеметчика
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
В ГПСУ отметили, что пограничная снайперская группа, находясь в одном из направлений вблизи Бахмута, остановила продвижение пехоты россиян.
"Снайперы, наблюдая за противником, вычислили руководителя подразделения. Точными выстрелами пограничники ликвидировали командира и пулеметчика. Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись", - говорится в сообщении.
- Напомним, 4 января сообщалось, что украинские защитники ликвидировали еще четырех российских террористов, воевавших против Украины: майора Николая Гончарова, капитана Юрия Лаврентьева, старшего лейтенанта Хишикто Данжурова и лейтенанта Александра Тумакова.
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