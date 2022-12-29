Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Сегодня Бахмут - это крепость, ловушка, которая взимает на этом плацдарме ресурсы российских оккупантов, поэтому противник не может передислоцировать или перегруппировать свои силы на другие направления. плацдармах противника есть дефицит не только боекомплектов, но и артиллерии", - рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Александр Коваленко добавил, что в последние недели ВСУ произвели ряд довольно удачных впечатлений вражеских складов с боеприпасами, особенно в районе Ирмино (город в Алчевском районе Луганской области – ред.), где был наибольший состав боеприпасов в этой локации, из которого поставлялись артиллерийские боеприпасы в Бахмут.

"Противник испытывает сейчас еще больший дефицит. И сегодня у россиян есть две проблематики на Бахмутском направлении: первая – отсутствие пропорционального количества боекомплекта к их артиллерии, а вторая – логистика. Оккупанты в первую очередь используют рокадные дороги (объездные дороги – ред.) Соответственно, можем говорить о том, что ближайшие месяцы у противника действительно может возникнуть ситуация достаточно серьезного дефицита боеприпасов, который будет влиять на возможности врага к наступательным действиям, а даже к оборонным. по действиям наших защитников Бахмута, потому что они смогли некоторые позиции контратаковать и даже их вернуть, выбив оттуда российских оккупантов», - пояснил Коваленко.

26 декабря глава Донетчины Павел Кириленко рассказал, что вблизи Бахмута россияне терпят огромные потери

27 декабря нацгвардеец Владимир Назаренко сообщил, что на Бахмутском направлении

28 декабря начальник разведки Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте.