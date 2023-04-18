Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Оборона Бахмута - это целый комплекс мероприятий. На севере, юге и западе от Бахмута мы имеем много позиций, растянутых более чем на 80 км. Трасса на Константиновку уже несколько месяцев никому не принадлежит. Дорога простреливается и нашей артиллерией, и артиллерией врага. Один из подразделений нашей части сейчас выполняет свои обязанности к югу от Бахмута. Знаю, что мы успешно отбили несколько позиций и продвинулись на полкилометра вперед", - подчеркнул Лысенко.

По словам бойца батальона "Свобода", частный сектор Бахмута временно находится под контролем противника, но в многоэтажную застройку враги зайти не могут.

"Террористы гонят по городу зажигательными и фосфорными бомбами. Тактика врага состоит в том, чтобы выжечь все, чтобы негде было спрятаться. Чтобы ВСУ добровольно вышли из Бахмута, но этого не произойдет. Мы будем держаться до конца", - подчеркнул Лысенко.

Ярослав Лысенко также добавил, что волнует ситуация вокруг Хромового.

"У Хромового усложнены поставки боеприпасов, продовольствия и воды нашим солдатам. По дороге ехать невозможно, все поставляется обходными путями, а почва еще недостаточно подсохла", - сказал Лысенко.