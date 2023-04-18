Возле Бахмута Силы обороны отбили несколько позиций и продвинулись вперед, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко отметил, что в Бахмуте враг использует тактику выжженной земли
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Оборона Бахмута - это целый комплекс мероприятий. На севере, юге и западе от Бахмута мы имеем много позиций, растянутых более чем на 80 км. Трасса на Константиновку уже несколько месяцев никому не принадлежит. Дорога простреливается и нашей артиллерией, и артиллерией врага. Один из подразделений нашей части сейчас выполняет свои обязанности к югу от Бахмута. Знаю, что мы успешно отбили несколько позиций и продвинулись на полкилометра вперед", - подчеркнул Лысенко.
По словам бойца батальона "Свобода", частный сектор Бахмута временно находится под контролем противника, но в многоэтажную застройку враги зайти не могут.
"Террористы гонят по городу зажигательными и фосфорными бомбами. Тактика врага состоит в том, чтобы выжечь все, чтобы негде было спрятаться. Чтобы ВСУ добровольно вышли из Бахмута, но этого не произойдет. Мы будем держаться до конца", - подчеркнул Лысенко.
Ярослав Лысенко также добавил, что волнует ситуация вокруг Хромового.
"У Хромового усложнены поставки боеприпасов, продовольствия и воды нашим солдатам. По дороге ехать невозможно, все поставляется обходными путями, а почва еще недостаточно подсохла", - сказал Лысенко.
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