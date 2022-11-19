Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг пытается вести штурмовые действия днем и ночью. На Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Может быть час-два относительного перерыва, а затем снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой, - рассказал Ильенко.

По словам офицера, военное руководство РФ гонит мобилизованных и зеков на позиции ВСУ.

"Все завалено трупами противника. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои. Бахмут - это украинская крепость, которая держалась когда освобождали Харьковщину, когда освобождали Херсонщину, и сейчас продолжает держаться. Роль Бахмута огромна в войне, впереди много боев", - подчеркнул И.

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