Возле Бахмута противник пытается пехотой штурмовать позиции ВСУ: все завалено трупами врага, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко отметил, что зимняя кампания в Донецкой области будет горячей
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг пытается вести штурмовые действия днем и ночью. На Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Может быть час-два относительного перерыва, а затем снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой, - рассказал Ильенко.
По словам офицера, военное руководство РФ гонит мобилизованных и зеков на позиции ВСУ.
"Все завалено трупами противника. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои. Бахмут - это украинская крепость, которая держалась когда освобождали Харьковщину, когда освобождали Херсонщину, и сейчас продолжает держаться. Роль Бахмута огромна в войне, впереди много боев", - подчеркнул И.
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