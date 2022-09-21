Возле австралийского острова нашли более десятка погибших китов

Об этом сообщает Sky news.

Трупы 14 молодых самцов китов обнаружили днем 19 сентября на острове Кинг на мелководье у скалистого берега, говорится в данных Департамента природных ресурсов и окружающей среды штата.

"Возможно, киты были частью одной холостяцкой стаи - группы молодых самцов кашалотов, объединившихся после ухода из материнской группы", - говорится в сообщении.

Серферов и пловцов призывали избегать близлежащие районы, если трупы китов заинтересуют акул.

Как добавляют, самый большой выброс млекопитающих на мель в истории Австралии произошло два года назад, когда около 470 дельфинов обнаружили на берегу у западного побережья Тасмании. Неделю их пытались спасти. Но выжили всего 111 особей.

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