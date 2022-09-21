Возле австралийского острова нашли более десятка погибших китов
На острове Кинг, входящем в штат Тасмания, нашли трупы китов. Обстоятельства смерти млекопитающих расследуют органы по охране дикой природы Австралии
Об этом сообщает Sky news.
Трупы 14 молодых самцов китов обнаружили днем 19 сентября на острове Кинг на мелководье у скалистого берега, говорится в данных Департамента природных ресурсов и окружающей среды штата.
"Возможно, киты были частью одной холостяцкой стаи - группы молодых самцов кашалотов, объединившихся после ухода из материнской группы", - говорится в сообщении.
Серферов и пловцов призывали избегать близлежащие районы, если трупы китов заинтересуют акул.
Как добавляют, самый большой выброс млекопитающих на мель в истории Австралии произошло два года назад, когда около 470 дельфинов обнаружили на берегу у западного побережья Тасмании. Неделю их пытались спасти. Но выжили всего 111 особей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.42
Покупка 40.42Продажа 41.33
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное