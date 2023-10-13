Возле Авдеевки третий день вражеские авиаудары, артобстрелы, атаки наземных сил, ситуация напоминает Бахмут, - Згурец об обострении на фронте

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Сейчас враг пытается наступать на нескольких направлениях. Авдеевка сейчас вышла на передний план, учитывая активность вовлеченных российских сил и то, что сейчас враг пытается продолжить наступательные действия, как раз от Красногоровки, от Опытного и Водяного, в частности в направлении Степного", – отметил аналитик.

Согурец добавил, что на севере есть определенные продвижения, враг пытается двигаться к железной дороге.

"Если мы учтем потери противника на этих участках и оценки зарубежных экспертов - понимаем, что ВСУ сдерживают противника, враг наткнулся там и на артиллерию, и на минные поля. Видим потери в бронетехнике противника - более 36 единиц и мы понимаем, что сейчас все будет зависеть от соотношения сил, стойкости противника и стойкости нашей обороны", - добавил он.

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Аналитик отметил, что в последнем не приходится сомневаться, учитывая, что фортификационные сооружения вокруг Авдеевки построены достаточно плотно, при этом сейчас враг пытается добраться до этих терриконов на севере.

"К одному из терриконов, с которого обеспечиваются господствующие высоты над этим населенным пунктом. И уже видим, что третий день подряд происходят и авиационные удары, и артиллерии, и попытки наземных сил продвигаться, и главные усилия - это усложнить логистическое обеспечение нашей группировки, которая удерживает Авдеевку. Там сейчас где-то от Степного до Северного где-то 8 км. Фактически чем-то ситуация напоминает Бахмут, когда противник пытался усложнить логистическое обеспечение, но мы понимаем, что сейчас у нас качественно другая артиллерия, и думаю, что эти попытки противника будут разбиты", – подчеркнул он.

Он отметил также, что хотя и мы понимаем, что и дальше враг будет пытаться этот участок фронта каким-то образом превратить в успех, потому что на других участках врагу нечем кичиться.

Что известно о российском наступлении возле Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Бараьаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.

Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.