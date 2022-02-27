Возле Ахтырки российские танки расстреляли автобус с гражданскими
К автобусу сейчас не подпускают даже медиков
Российские оккупационные войска продолжают атаковать Сумщину. У города Ахтырка российские танки расстреляли автобус с гражданским населением. Об этом сообщает глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий."Между Чупаховкой и Довжиком, Ахтырский район, российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорые помощи к нему сейчас не подпускают. Местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут", - написал он.
Семейные врачи пешком направляются на место расстрела прямо из амбулатории. Они постараются дать первую медицинскую помощь до приезда скорой.
Информация о пострадавших пока неизвестна.
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