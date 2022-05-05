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Возгорание сухостоя в Чернобыльской зоне отчуждения локализовано, - ГСЧС
Сегодня, 5 мая, в 09:05 в Зоне отчуждения ЧАЭС, вблизи контрольно-пропускного пункта "Детятки", спасатели локализовали возгорание сухостоя. Впрочем, тушение еще продолжается
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Возгорание произошло 4 мая. В настоящее время центр возгорания локализовали, но тушение пожара продолжается.
"Официально: 5 мая в 09:05 возгорание сухой травы вблизи КПП "Дитятки" в Зоне отчуждения, возникшее накануне, локализовано. Продолжается тушение", – говорится в сообщении.
- Вчера, 4 мая, мы сообщали, что в Киевской области пожар - горело около 1 га леса в Иванковском районе и лес близ села Дитятки в Чернобыльской зоне.
- Также, 4 мая, в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на заложенной мини взорвались спасатели ГСЧС. Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с разными степенями тяжести.
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