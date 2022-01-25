Возглавлял отдел "МГБ" и собирал информацию о пленных "ЛНР": в Украине сообщили о подозрении экс-сотруднику СБУ
СБУ сообщила о подозрении бывшему сотруднику спецслужб, перешедшему на сторону "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
В 2014 году после захвата части Луганской области формированиями "ЛНР" сотрудник СБУ выехал с оккупированной территории. Однако вскоре он вернулся и начал работать на русских наемников.
Впоследствии мужчина занял должность начальника оперативно-технического отдела "МГБ".
Он организовывал и проводил сбор информации о пленных "ЛНР", в частности военных ВСУ, Нацгвардии, работниках СБУ и т.д.
Экссотруднику украинских спецслужб сообщили о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины), участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), государственном предательстве (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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