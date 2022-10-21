Возглавлял агентурную сеть РФ: во время совещания у мэра СБУ задержала чиновника из Николаева
СБУ разоблачила и задержала чиновника из Николаева, задачей которого было создать агентурную сеть спецслужб России
Об этом информирует СБУ .
Предателем оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Его задержали прямо в горсовете во время совещания у мэра.
Кроме налаживания агентурной сети, одной из задач мужчины было собирать и "сливать" врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, работников Нацполиции и областной прокуратуры. Также он передавал россиянам списки погибших защитников Украины и данные о дислокации и перемещении Вооруженных Сил.
Также предатель должен был информировать захватчиков о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросах, которые обсуждали во время совещаний в горсовете.
К своей подрывной деятельности мужчина пытался привлечь еще четырех человек с пророссийскими взглядами.
В настоящее время ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Также следователи СБУ установили личность представителя спецслужб РФ, который с территории временно оккупированного Херсона координировал деятельность мужчины.
- 21 октября СБУ также задержала коллаборанта, который помогал оккупантам убегать от контрнаступления через лес.
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