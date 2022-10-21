Об этом информирует СБУ .

Предателем оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Его задержали прямо в горсовете во время совещания у мэра.

Кроме налаживания агентурной сети, одной из задач мужчины было собирать и "сливать" врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, работников Нацполиции и областной прокуратуры. Также он передавал россиянам списки погибших защитников Украины и данные о дислокации и перемещении Вооруженных Сил.

Также предатель должен был информировать захватчиков о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросах, которые обсуждали во время совещаний в горсовете.

К своей подрывной деятельности мужчина пытался привлечь еще четырех человек с пророссийскими взглядами.

В настоящее время ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также следователи СБУ установили личность представителя спецслужб РФ, который с территории временно оккупированного Херсона координировал деятельность мужчины.

21 октября СБУ также задержала коллаборанта, который помогал оккупантам убегать от контрнаступления через лес.