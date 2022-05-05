Возглавила оккупационный отдел образования и склоняла педагогов обучать детей по российской программе: директорке колледжа Мелитополя объявили подозрение
ОГПУ объявил подозрение в коллаборационизме директору колледжа Мелитополя, возглавившей "отдел образования" оккупантов и приказав школам перейти на российскую учебную программу
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемая добровольно дала согласие возглавить незаконно созданный на оккупированной территории орган образования. О своем назначении "руководителем Мелитопольского отдела образования" она лично сообщила каждому директору школы. "Псевдоначальница" требовала от педагогов оккупированного города организовать учебный программой страны-агрессора", - отметили в ОГПУ.
Женщине сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.
- В апреле в Мелитополе кафиры похитили трех директоров школ и "приняли" решение обучать детей в городе по российской программе.
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