Возглавила оккупационный отдел образования и "назначала" директоров школ: жительнице Каховки объявили подозрение
В Херсонской области подозревают в коллаборационизме жительницу Каховки, которая возглавила оккупационный отдел образования и "назначала" директоров школ
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
В апреле 2022 года женщина добровольно стала "начальником управления образования военно-гражданской администрации Каховки". Она "назначала" на должности директоров школ и проводила инвентаризацию ценностей заведений среднего образования.
Украинцы объявили подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.
- 8 июня в Запорожье депутату Великобелозерского сельсовета, предоставившему оккупантам авто, горючее и еду, объявили подозрение в коллаборационизме .
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