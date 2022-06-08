Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

В апреле 2022 года женщина добровольно стала "начальником управления образования военно-гражданской администрации Каховки". Она "назначала" на должности директоров школ и проводила инвентаризацию ценностей заведений среднего образования.

Украинцы объявили подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.

8 июня в Запорожье депутату Великобелозерского сельсовета, предоставившему оккупантам авто, горючее и еду, объявили подозрение в коллаборационизме .

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