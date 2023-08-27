Возглавила колледж во время оккупации Мариуполя: за государственную измену будут судить педагогу

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Стало известно, что следователи Главного следственного управления Нацполиции закончили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по фигурантке, сотрудничающей с российскими захватчиками.

В ходе следствия полицейские установили, что обвиняемая, занимая должность замдиректора по учебной работе Мариупольского профессионального колледжа Государственного высшего учебного заведения "Приазовский государственный технический университет", после захвата российскими военными Мариуполя добровольно согласилась стать директором заведения.

Обвиняемая организовала деятельность колледжа и обучение студентов по российским учебным планам и осуществляет контроль за их выполнением.

Обвиняемой инкриминируют государственную измену, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).