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Главная Война с Россией Возглавила колледж во время оккупации Мариуполя: за государственную измену будут судить педагогу

Возглавила колледж во время оккупации Мариуполя: за государственную измену будут судить педагогу

27 августа, 2023 воскресенье
07:54
Война с Россией

Перед судом предстанет заместитель директора Мариупольского профессионального колледжа, организовавшая деятельность колледжа и обучение студентов по учебным планам образовательных программ Российской Федерации

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Стало известно, что следователи Главного следственного управления Нацполиции закончили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по фигурантке, сотрудничающей с российскими захватчиками.

В ходе следствия полицейские установили, что обвиняемая, занимая должность замдиректора по учебной работе Мариупольского профессионального колледжа Государственного высшего учебного заведения "Приазовский государственный технический университет", после захвата российскими военными Мариуполя добровольно согласилась стать директором заведения.

Обвиняемая организовала деятельность колледжа и обучение студентов по российским учебным планам и осуществляет контроль за их выполнением.

Обвиняемой инкриминируют государственную измену, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

  • 18 августа сообщалось , что в населенном пункте Первопокровка, ТОТ Херсонской области, "инициативная группа" родителей среди местных жителей-коллаборантов давит на учителей начать обучение по российской школьной программе.
Общество
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Мариуполь
оккупированные территории
окупанти
коллаборанти
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