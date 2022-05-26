Об этом сообщило ДБР в телеграмме .

"Депутат Херсонского областного совета уведомлен о подозрении в госизмене (заочно). Предатель добровольно занял должность "главного таможенника области" оккупационных властей", - отметили в ведомстве.

После временной оккупации Херсона мужчина стал активно сотрудничать с РФ. По собственной инициативе он возглавил оккупационную "Херсонскую таможню". Кроме того, коллаборант агитировал находившихся в городе и области сотрудников Херсонской таможни перейти на сторону врага.

По указанию кураторов он "приказал" продлить таможенное оформление товаров под его руководством в незаконной организации. Это преступление особенно тяжко.

24 мая прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомера Мариуполя.

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