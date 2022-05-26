"Возглавил" таможню области и агитировал сотрудников к сотрудничеству с РФ: в Херсонской области депутату облсовета сообщили о подозрении
ДБР заочно объявило подозрение в госизмене депутату Херсонского облсовета и "главе" оккупационной таможни области
Об этом сообщило ДБР в телеграмме .
"Депутат Херсонского областного совета уведомлен о подозрении в госизмене (заочно). Предатель добровольно занял должность "главного таможенника области" оккупационных властей", - отметили в ведомстве.
После временной оккупации Херсона мужчина стал активно сотрудничать с РФ. По собственной инициативе он возглавил оккупационную "Херсонскую таможню". Кроме того, коллаборант агитировал находившихся в городе и области сотрудников Херсонской таможни перейти на сторону врага.
По указанию кураторов он "приказал" продлить таможенное оформление товаров под его руководством в незаконной организации. Это преступление особенно тяжко.
- 24 мая прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомера Мариуполя.
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