Возглавил прокуратуру оккупированного Севастополя: экс-прокурору сообщили о подозрении в госизмене

Об этом передает ОГПУ.

"Прокурорами Департамента надзора по уголовным производствам по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офис Генерального прокурора уведомил о подозрении в государственной измене бывшему работнику органов прокуратуры Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник отдела прокуратуры Севастополя в марте 2014 года согласился на предложение занять должность исполняющего обязанности прокурора Севастополя без подчинения Генеральной прокуратуре Украины.

Таким образом, являясь сотрудником органов прокуратуры Украины с 2001 года, "он помогал в проведении подрывной деятельности против Украины представителям спецслужб, правоохранительных и других органов государственной власти Российской Федерации, а также в незаконном образовании и функционировании в Севастополе системы органов государственной власти Российской Федерации".

"В дальнейшем указом президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года он назначен руководителем незаконно созданного оккупационного органа "прокуратура города Севастополя", где он продолжил осуществление функций руководителя оккупационного органа и организовывал его деятельность до октября 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-работник органов прокуратуры Украины является государственным советником юстиции 2 класса органов прокуратуры Российской Федерации и возглавляет прокуратуру Республики Адыгея.

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