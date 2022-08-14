Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.

Подозреваемый, бывший мэром Купянска с 2010 по 2015 год, добровольно перешел на сторону РФ. Он согласился стать оккупационным председателем Петропавловской общины Купянского района.

Ему заочно объявили подозрение в коллаборационизме.

27 февраля Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измены в отношении Купянского городского головы Геннадия Мацегоры.

28 февраля СБУ сообщила о подозрении Геннадию Мацегору за намерение "сдать" город российским оккупантам и переговоры с ними.

13 мая в Купянске подозрение в госизмене объявили заместитель начальника райотдела полиции, сопровождавшая российскую военную технику.

18 мая ДБР сообщило о подозрении двум полицейским из Купянска, отдавшим оружие оккупантам.

7 июля россияне арестовали мэра временно оккупированного Купянска, предавшего Украину.

30 июля в Харьковской области подозрение объявили "главе" оккупационного "отдела образования" Купянского района, который планировал внедрять российское образование на захваченных территориях Украины.

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