"Возглавил" оккупированную общину в Харьковской области: экс-меру Купянска объявили подозрение
В Харьковской области в коллаборационизме заочно подозревают экс-мера Купянска, который "возглавил" оккупированную Петропавловскую общину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
Подозреваемый, бывший мэром Купянска с 2010 по 2015 год, добровольно перешел на сторону РФ. Он согласился стать оккупационным председателем Петропавловской общины Купянского района.
Ему заочно объявили подозрение в коллаборационизме.
- 27 февраля Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измены в отношении Купянского городского головы Геннадия Мацегоры.
- 28 февраля СБУ сообщила о подозрении Геннадию Мацегору за намерение "сдать" город российским оккупантам и переговоры с ними.
- 13 мая в Купянске подозрение в госизмене объявили заместитель начальника райотдела полиции, сопровождавшая российскую военную технику.
- 18 мая ДБР сообщило о подозрении двум полицейским из Купянска, отдавшим оружие оккупантам.
- 7 июля россияне арестовали мэра временно оккупированного Купянска, предавшего Украину.
- 30 июля в Харьковской области подозрение объявили "главе" оккупационного "отдела образования" Купянского района, который планировал внедрять российское образование на захваченных территориях Украины.
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