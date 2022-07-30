Возглавил оккупационный "отдел образования" Купянского района: на Харьковщине объявили подозрение коллаборанту
В Харьковской области в коллаборационизме подозревают главу оккупационного "райотдела образования", который планировал внедрять российское образование на захваченных территориях Украины
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
В марте 2022 года во временно оккупированном Купянске подозреваемый согласился сотрудничать с РФ. Он стал начальником "отдела образования" Купянского района во "временной гражданской администрации" Купянского района Харьковской области.
В июне коллаборант съездил в "ЛНР" за указаниями по внедрению обучения по российской программе на временно оккупированных территориях Украины.
Прокуратура Харьковщины заочно сообщила ему подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.
- 28 июля на Херонщине прокуратура заочно объявила подозрение в пособничестве РФ терробороновцу, который передал россиянам данные об участниках ТрО, поддержал оккупацию
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное