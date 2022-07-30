Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

В марте 2022 года во временно оккупированном Купянске подозреваемый согласился сотрудничать с РФ. Он стал начальником "отдела образования" Купянского района во "временной гражданской администрации" Купянского района Харьковской области.

В июне коллаборант съездил в "ЛНР" за указаниями по внедрению обучения по российской программе на временно оккупированных территориях Украины.

Прокуратура Харьковщины заочно сообщила ему подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.

28 июля на Херонщине прокуратура заочно объявила подозрение в пособничестве РФ терробороновцу, который передал россиянам данные об участниках ТрО, поддержал оккупацию

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