Возглавил оккупационные власти в Энергодаре: местному депутату объявили о подозрении в сотрудничестве с россиянами

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



По информации следствия, в конце марта 2022 года, во время временной оккупации Энергодара, местный депутат нищенски занимал должность в незаконно созданных россиянами органах власти.



"О своем назначении "главой общественного совета самоорганизации города Энергодар" подозреваемый сообщил жителям города в видеообращении через сеть Интернет. В настоящее время "чиновник" активно обеспечивает выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций", - отметили в ОГПУ.



Запорожская областная прокуратура сообщила депутату о подозрении в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Напомним, ранее в Луганской области эксдепутату райсовета сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами.

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