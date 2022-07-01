Возглавил оккупационную "полицию" в Харьковской области: экс-правохранителю объявили подозрение в госизмене
В Харьковской области объявили подозрение в госизмене правоохранителю, который обвинял Украину в войне, возглавил оккупационную "полицию" Волчанска
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
Во временно оккупированном Волчанске полицейский перешел на сторону России. Он предоставлял оккупантам выехавшие из города списки правоохранителей, которые остались. Также он призвал бывших коллег переходить на сторону РФ и обвинял в войне Украину.
После того, как украинские стражи порядка сняли флаг РФ со здания полиции и подняли флаг Украины, предатель вместе с оккупантами проводил у них дома обыск.
В конце апреля российские кураторы назначили подозреваемого и назначили его начальником "отдела полиции" Волчанска.
Экс-правохранителю сообщили о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения. Сейчас идет досудебное расследование.
- 30 июня подозрение в госизмене объявили трем правоохранителям из Бердянска. Они "сдавали" адреса проживания участников АТО/ООС оккупантам.
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