Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Во временно оккупированном Волчанске полицейский перешел на сторону России. Он предоставлял оккупантам выехавшие из города списки правоохранителей, которые остались. Также он призвал бывших коллег переходить на сторону РФ и обвинял в войне Украину.

После того, как украинские стражи порядка сняли флаг РФ со здания полиции и подняли флаг Украины, предатель вместе с оккупантами проводил у них дома обыск.

В конце апреля российские кураторы назначили подозреваемого и назначили его начальником "отдела полиции" Волчанска.

Экс-правохранителю сообщили о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения. Сейчас идет досудебное расследование.

30 июня подозрение в госизмене объявили трем правоохранителям из Бердянска. Они "сдавали" адреса проживания участников АТО/ООС оккупантам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb