Возглавил оккупационную "народную милицию" на Харьковщине: житель Казачьей Лопани заочно объявил подозрение
В Харьковской области в коллаборационизме заочно подозревают руководителя оккупационной так называемой народной милиции Казачьей Лопани
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
По информации следствия, во время оккупации Казачьей Лопани россияне создали там так называемую народную милицию". Местный житель согласился стать временным исполняющим обязанности ее руководителя.
Среди его обязанностей было "принятие на службу" других людей, организация работы "работников", подписание и согласование незаконных документов.
Мужчине заочно объявили подозрение в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
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