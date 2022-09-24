Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

По информации следствия, во время оккупации Казачьей Лопани россияне создали там так называемую народную милицию". Местный житель согласился стать временным исполняющим обязанности ее руководителя.

Среди его обязанностей было "принятие на службу" других людей, организация работы "работников", подписание и согласование незаконных документов.

Мужчине заочно объявили подозрение в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

17 сентября в освобожденной Казачьей Лопаниобнаружили застенку кафиров.

20 сентября в поселке нашли еще две застенчивые россиян.

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