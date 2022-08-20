Возглавил оккупационное "управление образования" в Херсонской области: прокуратура объявила подозрение экс-директору лицея
В Херсонской области в коллаборационизме подозревают экс-директора лицея, возглавившего псевдоуправление образования, агитирует педагогов сотрудничать с РФ
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"Сообщено о подозрении гражданину Украины, который по предложению оккупантов согласился возглавить псевдоорган - "управление образования военно-гражданской администрации Каховского района"", - подчеркнули в ведомстве.
В конце июня директор одного из лицеев Новокаховского городского совета начал сотрудничать с россиянами. Он проверяет учебные заведения, проводит инвентаризацию их имущества, назначает на должности руководителей учебных заведений, которые согласились подчиняться оккупантам. Кроме того, эксдиректор лицея агитирует педагогов в городе сотрудничать с врагом.
Ему объявили пидорзу в коллаборационизме.
- 18 августа объявили подозрения в госизмене псевдоминистру образования Мариуполя и четырём директорам школ, перешедшим на сторону РФ.
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