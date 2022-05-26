Возглавил незаконную структуру "ЛНР": директора Старобельского райцентра занятости подозревают в коллаборационизме
Директора Старобельского районного центра занятости Луганщины подозревают в коллаборационизме. Предателя назначили российские оккупанты на должность и.о. начальника "Объединенного территориального отделения Государственного учреждения – Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики в Старобельском районе"
Об этом информирует в телеграме Государственное бюро расследований.
После временной оккупации российской армией Старобельска предатель начал сотрудничать с врагом, мужчине предложили возглавить незаконную структуру так называемого Объединенного территориального отделения Государственного учреждения – Республиканский центр занятости ЛНР в Старобельском районе.
"Пока директора Старобельского районного центра занятости подозревают в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)" , – говорится в сообщении.
Предателю грозит до 10 лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься деятельностью сроком до 15 лет, а также с конфискацией имущества или без.
Досудебное следствие продолжается.
- Шестерых человек подозревают в коллаборационизме в Старобельске, а одного из них еще и в нарушении неприкосновенности жилья. По данным следствия, во время вторжения войск РФ на территорию Украины трое помощников судей Старобельского райсуда и бывший следователь прокуратуры заняли должности в так называемой прокуратуре Старобельского района Генпрокуратуры "ЛНР".
- Напомним, прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомэра Мариуполя
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