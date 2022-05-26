Возглавил незаконную структуру "ЛНР": директора Старобельского райцентра занятости подозревают в коллаборационизме

Об этом информирует в телеграме Государственное бюро расследований.

После временной оккупации российской армией Старобельска предатель начал сотрудничать с врагом, мужчине предложили возглавить незаконную структуру так называемого Объединенного территориального отделения Государственного учреждения – Республиканский центр занятости ЛНР в Старобельском районе.

"Пока директора Старобельского районного центра занятости подозревают в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)" , – говорится в сообщении.

Предателю грозит до 10 лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься деятельностью сроком до 15 лет, а также с конфискацией имущества или без.

Досудебное следствие продолжается.

Шестерых человек подозревают в коллаборационизме в Старобельске, а одного из них еще и в нарушении неприкосновенности жилья. По данным следствия, во время вторжения войск РФ на территорию Украины трое помощников судей Старобельского райсуда и бывший следователь прокуратуры заняли должности в так называемой прокуратуре Старобельского района Генпрокуратуры "ЛНР".

Напомним, прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомэра Мариуполя

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb