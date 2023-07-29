Возглавил больницу после оккупации и называл украинских военных "нацистскими боевиками": медика из Мариуполя будут судить за госизмену
Медик из Мариуполя, по данным следствия, добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и возглавил местную больницу, также мужчина дискредитировал украинских военных на телеканалах РФ: его будут судить за государственную измену
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным следствия, мужчина активно сотрудничал с россиянами и участвовал в совещаниях оккупационной администрации Мариуполя. Кроме того, он занял руководящий пост в местной больнице скорой медицинской помощи.
"В июне 2022 года фигуранта в Москве наградили государственным отличием РФ за "заслуги перед отчизной". Он настолько гордился отличием, что сразу после церемонии фотографировался на фоне таблички приемной президента Российской Федерации Путина и давал интервью пропагандистским средствам массовой информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант появлялся на российских телеканалах и в своих выступлениях дискредитировал украинских военных, называя их "нацистскими боевиками". Кроме того, он обвинял их в гражданских обстрелах и распространял другие нарративы пропаганды РФ.
Согласно информации местного издания Mrpl.city, речь идет о Сергее Орлеанском. Издание 21 июня 2022 года отмечало, что главный врач Мариупольской больницы скорой медицинской помощи и кардиологического центра Сергей Орлеанский получил награду за заслуги перед Россией.
Обвинительный акт в отношении медика направили в Печерский районный суд города Киева. Ему инкриминируют государственную измену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Ранее бывшим офицерам тактической группы Воздушных Сил "Крым" ВСУ, перешедшим на сторону врага и служащим в вооруженных силах РФ, заочно сообщили о подозрении в государственной измене и дезертирстве. Следствие установило, что в 2014 году, во время временной оккупации Крыма и Севастополя российскими войсками, они не явились на службу в пункте постоянной дислокации на материковой части нашей страны, изменив военную присягу.
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