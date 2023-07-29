Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным следствия, мужчина активно сотрудничал с россиянами и участвовал в совещаниях оккупационной администрации Мариуполя. Кроме того, он занял руководящий пост в местной больнице скорой медицинской помощи.

"В июне 2022 года фигуранта в Москве наградили государственным отличием РФ за "заслуги перед отчизной". Он настолько гордился отличием, что сразу после церемонии фотографировался на фоне таблички приемной президента Российской Федерации Путина и давал интервью пропагандистским средствам массовой информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант появлялся на российских телеканалах и в своих выступлениях дискредитировал украинских военных, называя их "нацистскими боевиками". Кроме того, он обвинял их в гражданских обстрелах и распространял другие нарративы пропаганды РФ.

Согласно информации местного издания Mrpl.city, речь идет о Сергее Орлеанском. Издание 21 июня 2022 года отмечало, что главный врач Мариупольской больницы скорой медицинской помощи и кардиологического центра Сергей Орлеанский получил награду за заслуги перед Россией.

Обвинительный акт в отношении медика направили в Печерский районный суд города Киева. Ему инкриминируют государственную измену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.